Desinformação sobre mudanças climáticas é analisada pela BBC

Para ajudar a combater esse tipo de desinformação, a BBC analisou cinco equívocos comumente encontrados online sobre o tema. No TikTok, um vídeo em espanhol sugerindo erroneamente que as mudanças climáticas provocadas pelo homem não são reais foi assistido milhares de vezes. O que é o 'domo de calor', fenômeno por trás dos recordes de temperatura no Brasil. Mas o peso esmagador das evidências científicas conta uma história diferente.

Os cientistas associaram conclusivamente esse aumento à queima de combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás), que libera gases com efeito de estufa na atmosfera. Esses gases, como o dióxido de carbono ou o metano, retêm energia extra na atmosfera da Terra e tornam o planeta mais quente. O aquecimento global já tem consequências de longo alcance: os oceanos estão aquecendo e o nível do mar está subindo, as espécies estão morrendo e o abastecimento de alimentos está sob pressão. Além disso, eventos climáticos extremos, como ondas de calor, estão acontecendo com mais frequência e intensidade do que antes





