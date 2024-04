Designer de sapatos Christian Louboutin entra para a lista de bilionários da Forbes

O designer de sapatos Christian Louboutin entrou pela primeira vez para a lista de bilionários da Forbes, cuja última edição foi divulgada nesta terça-feira (2). O francês acumulou uma fortuna de US$ 1,2 bilhão, que equivalente a cerca de R$ 6 bilhões, e se juntou aos donos de marcas como Louis Vuitton, Givenchy, Dior, Bulgari, Dolce & Gabbana, Hermes, Prada, Armani e Chanel que já estavam na lista.

A marca completou 30 anos em 2023 e começou com o estilista, que já havia trabalha para Dior, Yves Saint Laurent e Chanel, pintando as solas dos sapatos com esmalte vermelho. “A cor vermelha é uma representação do amor, da paixão e da vida”, disse Louboutin à CNN Style por e-mail. “É forte, perceptível, poderosa e conhecida por atrair boa sorte.” A cor dos solados elevou a marca a um status global e conquistou fãs como Pamela Anderson, Lady Gaga e Blake Livel

