Desfile de fantasias de Halloween para cachorros em NY viraliza; veja

A 33ª edição do "Tompkins Square Halloween Dog Parade" também teve concurso de fantasias, como em todo ano, com seis jurados que distribuíram ingressos dourados para as suas fantasias preferidas ao longo do desfile. O primeiro lugar ficou com Sam Carpenter e Michelle Leone, que se inspiraram no Ursinho Pooh para fantasiar o cachorrinho Pookah.

