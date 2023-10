'Desfile das Vitoriosas' clama pela cura do câncer de mama e vacinação contra covid é intensificada

Campos – Ação de conscientização preventiva do câncer de mama, por conta da campanha “Outubro Rosa”, e vacinação de rotina contra a Covid-19 e gripe movimentam a saúde pública de Campos dos Goytacazes (RJ) no final de semana. A primeira demanda é definida como “Desfile das Vitoriosas: Um clamor pela Cura” e acontece nesse sábado (28) no Jardim São Benedito, das 15h às 18h.

VACINAÇÃO – No caso das aplicações de vacinas, a Secretaria de Saúde detalha que as doses para quem tem a partir de dois meses são Vacina Inativada contra Poliomielite (VIP), Vacina Oral contra Poliomielite (VOP), Tríplice Viral, Hepatite A e B, Pentavalente, Rotavírus, Pneumo 10, Meningo C e DTP.

