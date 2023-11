Desemprego entre jovens brasileiros ainda é alto, apesar da queda geral

Apesar das recentes quedas na taxa de desemprego em todas as faixas de idade, os brasileiros jovens ainda precisam ultrapassar uma série de barreiras para ingressar no mercado de trabalho, mesmo com o aumento da escolarização. De acordo com a última, a taxa de desocupação entre brasileiros com idade entre 18 e 24 anos é de 18%, mais de duas vezes superior à média nacional, que estava em 8,7% no trimestre encerrado em setembro.

governo publica portaria que determina distribuição gratuita de águas em evento e autoriza entrada com garrafas Esse percentual só é superado pelo observado na faixa de 14 a 18 anos (31,7%), na qual é esperado que o desemprego se mantenha em patamar mais elevado, por conta dos estudos e do suporte financeiro dos familiares. A coordenadora da pesquisa, Adriana Beringuy, afirma que o desemprego tradicionalmente é maior entre os jovens de 18 a 24 anos. O problema é que, depois da pandemia, essas pessoas buscaram se profissionalizar, mas ainda assim não foram absorvidas pelo mercado de trabalh





