Desembargadora pede vista em julgamento que pode cassar mandato de senador

A desembargadora Cláudia Cristofani, do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná), em Curitiba, pediu vista (mais tempo de análise) durante o julgamento que pode cassar o mandato do senador. O primeiro pedido de vista foi do desembargador José Rodrigo Sade, tanto que o julgamento precisou ser retomado nesta quarta-feira, 3. O senador é alvo de duas ações protocoladas pelo PL e pela Federação Brasileira da Esperança, composta pelo PT, PC do B e PV.

Ambas têm teor similar: alegação de prática de caixa dois, abuso de poder econômico, uso indevido de meios de comunicação e contratos irregulares. A desembargadora Cláudia se comprometeu e devolver o caso para análise na sessão no dia 8 de abril. “Estamos diante de um processo que precisa ser amadurecido”, justificou. O colunista Lauro Jardim, do “O Globo”, divulgou uma foto na qual a desembargadora aparece ao lado de Sergio Moro, na época em que ele era juiz federa

