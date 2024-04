Desembargadora pede vista em julgamento que pode cassar mandato de Sergio Moro

A desembargadora Cláudia Cristina pediu vista (mais tempo para análise) no julgamento que pode levar à cassação do mandato do senador Sergio Moro (União Brasil-PR). Com a suspensão, a votação será retomada na segunda-feira (8). O pedido veio após o desembargador José Rodrigo Sade votar a favor de cassar o mandato do senador. Ele divergiu do voto do relator, Luciano Falavinha, que votou para rejeitar o pedido de cassação. Agora, o placar está 1 a 1.

Sade ocupa a cadeira destinada aos advogados no TRE. Ele chegou ao tribunal por nomeação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a partir de lista tríplice aprovada pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Ainda faltam os votos, além de Cláudia Cristina Cristofani, de Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Sigurd Roberto Bengtsson. Uma eventual condenação no caso levará à cassação do mandato de Moro e à inelegibilidade por oito ano

