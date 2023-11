Descubra para qual time torcia Matthew Perry, estrela de “Friends” que morreu aos 54 anos

A notícia da morte de Matthew Perry, que ganhou fama ao interpretar Chandler Bing em “Friends”, em um aparente acidente de afogamento em sua casa em Los Angeles neste sábado (28), chocou os fãs do ator espalhados pelo mundo. Além do amor pela atuação, Perry sempre foi um apaixonado por esportes. O ator era presença constante em jogos de basquete, beisebol e principalmente de hóquei no gelo, modalidade em que se tornou um dos fãs mais ilustres.

Na década de 90, ele disputou uma partida de hóquei de celebridades, em evento beneficente junto com Matt LeBlanc, que interpretou Joey Tribbiani em Friends. O ator conseguiu juntar suas duas paixões, a dramaturgia e o hóquei no gelo nas telas do cinema. Em 2000, ele apareceu em uma cena da comédia de sucesso "The Whole Nine Yards", vestindo uma camisa do Ottawa Senators.

