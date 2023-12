Desastres naturais marcam o ano de 2023

Expressões como “aquecimento global” e “mudanças climáticas” ganharam espaço no vocabulário popular em 2023. Além disso, outros desastres naturais, como terremotos e ciclones, também preencheram o calendário mundial nos últimos meses. Nesta reportagem, a Band mostra uma retrospectiva do tema envolvendo o Brasil e o mundo.O primeiro da lista de desastres naturais aconteceu na Turquia e Síria, quando os países foram atingidos por um terremoto, em fevereiro, com magnitude de 7,8.

Ao menos 50 mil pessoas morreram.O epicentro foi registrado na região entre as cidades de Gaziantepe e Kahramanmaras, a uma profundidade de 10 a 24 km, segundo os serviços geológicos dos Estados Unidos e da Alemanha. Eles monitoram fenômenos do tipo em todo o mundo.Chuva em São SebastiãoTambém em fevereiro, uma tempestade que começou no dia 18 deu início a uma tragédia em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. O fenômeno resultou em 65 mortos, mais de 2 mil desalojados e 1,8 mil desabrigado





