Desastre eólico leva Siemens Energy a solicitar apoio estatal de 16 bilhões de euros

Acesse tudo sobre empresas da B3 em um só lugar! Recomendação de analistas, preço-alvo, indicadores, notícias exclusivas e gráficos - tudo para você tomar decisões de investimentoestá em negociações com o governo alemão para garantir até 16 bilhões de euros (US$ 16,9 bilhões) em garantias estatais, à medida que os problemas em sua unidade de turbinas eólicas se espalham para o resto do negócio.

Presidente diz que e a meta de déficit fiscal de 2024 "não precisa ser zero", contrariando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o que está previsto no arcabouço fiscalPara Gabriel Leal de Barros, a declaração do presidente, diz ele, deteriora a confiança, que já era baixa, de que o governo irá cumprir a meta de déficit primário zero em 2024 ou mesmo de déficit dentro da margem de 0,25 ponto percentualPressionados por...

Mesmo com o dia de alívio nos rendimentos dos Treasuries, a percepção de piora nos riscos fiscais fez com que os vértices intermediários da curva local voltassem a se aproximar da marca dos 11%Ludovic Hunter-Tilney escreve sobre o álbum regravado, com faixas inéditas, que chega como parte da campanha da estrela para reivindicar sua músicaBancos podem tomar imóveis de devedores sem acionar a Justiça? Veja as... headtopics.com

Consulte Mais informação:

valoreconomico »

Buscas por “ciclone extratropical” tiveram pico no RS quando fenômenos devastaram o estadoGoverno do Rio Grande do Sul classificou como maior desastre da história do estado o ciclone que provocou inundações no Vale do Taquari em setembro e deixou, pelo menos, 50 mortos Consulte Mais informação ⮕

Del cambio climático al fenómeno El Niño: el poder devastador de ‘Otis’ sorprende a la cienciaEl desastre natural que ha arrasado Acapulco pasó en apenas 12 horas de ser una tormenta tropical a un temible huracán categoría 5 Consulte Mais informação ⮕

Carlos Antônio Vieira Fernandes assume a presidência da Caixa após demissão de Rita SerranoA mudança faz parte das negociações do presidente Lula em busca de apoio no Congresso Nacional. Consulte Mais informação ⮕

Massa vai explorar medo, armas e pregar “união nacional” no 2° turno argentinoNesta quarta-feira (25), Patricia Bullrich anunciou apoio a seu adversário na disputa, Javier Milei Consulte Mais informação ⮕

Eleição na Argentina: Patricia Bullrich declara apoio a Javier MileiNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Após mudança na Caixa, Centrão amplia apoio a governo em votação de offshoresPP indicou o novo presidente da Caixa, Carlos Vieira, anunciado oficialmente como substituto de Rita Serrano horas antes do início da sessão na Câmara que aprovou a chamada taxação dos super ricos Consulte Mais informação ⮕