Desafios do Vasco no Brasileirão e Copa do Brasil

Com Brasileirão e Copa do Brasil pela frente, quais os desafios para o resto do ano? Não entra em campo. De lá para cá, são 17 dias e praticamente uma segunda pré-temporada nesse ano. Com Brasileirão e Copa do Brasil pela frente, saiba quais os desafios do Gigante da Colina nessas competições. É justamente pela maior competição do país que o Vasco voltará a entrar em campo, no próximo dia 13, sábado.

Ainda sem maiores detalhes, como horário, definidos, o Gigante da Colina enfrenta o Grêmio em casa e quer começar com vitória, mostrando que os trabalhos de quase um mês de treinamentos intensivos valeu a pena. Além disso, o técnico Ramón Diaz pode ter reforços a disposição que devem chegar durante a janela em andamento, como o tão sonhado volante. Após a estreia, o Vasco encara o Bragantino, em Bragança, e volta para o Rio, onde atuará como visitante no clássico contra o Fluminens

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Lance! / 🏆 30. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

'Caminhos do Brasil': evento debate desafios da Reforma TributáriaA emenda constitucional foi aprovada em 2023 e a sua regulamentação está agora em debate pelo Executivo e o Legislativo

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

ESG e mulheres no Brasil: desafios e perspectivasSegundo a advogada Fernanda A. Tanure, sócia do BMA, além do desafio climático, as mulheres no Brasil também lutam por igualdade de gênero e equiparação salarial. Leia o artigo

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Expatriados do Brasil: Emigração bate recorde em meio a desafios econômicos e envelhecimento populacionalComunidade brasileira no exterior cresce 2,6 milhões em uma década e hoje supera população do estado da Paraíba

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Cúpula do G20 reativa imagem do Brasil como ator na diplomacia global, mas traz desafiosPresidência brasileira do grupo pode oferecer impulso político de alto nível no campo da governança mundial

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Brasil x Estados Unidos: saiba onde assistir à final da Copa Ouro femininaO técnico Arthur Elias terá sua primeira final à frente da seleção brasileira feminina; Brasil chega à decisão invicto

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Brasil fica em quarto lugar na Copa do Mundo de Ginástica RítmicaO Brasil teve um ótimo desempenho na prova de conjuntos mistos, por equipes, neste domingo (24), pela Copa do Mundo de Ginástica Rítmica

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »