Deputados tentam derrubar decreto que aumentou imposto sobre armas

Os deputados alegam que o decreto “acarretará implicações seríssimas no ambiente de mercado e na economia brasileira”, causando o fechamento de empresas, lojas e clubes de tiro. Também afirmam que a decisão pode gerar mais desemprego e falta de renda para uma parcela da população.

“O decreto, além de criar um ambiente hostil para um importante mercado nacional, dificultará o acesso às armas, tornando-o menos democrático, por conta do encarecimento das armas e munições que a medida proporcionará, ou seja, menos armas para trabalhadores comuns”, diz a justificativa do projeto.

Com a mudança na alíquota, o governo Lula espera arrecadar 1,1 bilhão de reais até 2026, sendo 342 milhões de reais só em 2024. “A medida se alinha com uma perspectiva conceitual de desarmamento da população civil, de recadastramento das armas em circulação e de combate à criminalidade”, disse o Palácio do Planalto em comunicado.

