Deputados se preparam para os feriados de novembro

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

o_antagonista »

Arthur Lira quer testar seu nome em pesquisas para presidente da RepúblicaArthur Lira quer testar seu nome em pesquisas para presidente da República Consulte Mais informação ⮕

Câmara dos Deputados aprova taxação de offshores e super-ricosCâmara dos Deputados aprova taxação de offshores e super-ricos Consulte Mais informação ⮕

Republicano é eleito para presidir Câmara dos Deputados dos EUA; saiba quem éEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Presença de Dino na Câmara gera confusão entre deputadosDino ameaçou evocar o regimento da Casa por “quebra de decoro” e o clima ficou tenso, inclusive, com a presidente do colegiado Consulte Mais informação ⮕

Câmara dos Deputados aprova imposto de até 22,5% para rendimentos com bitcoin e criptomoedasProjeto de Lei que determina tributação de até 22,5% para rendimentos com bitcoin e outras criptomoedas no exterior agora segue para análise do Senado Consulte Mais informação ⮕

Bancada do RJ na Câmara dos Deputados pressiona Castro por plano de segurançaEstado enfrenta onda de violência promovida pelo crime organizado Consulte Mais informação ⮕