Deputados se inspiram em filme americano para lançar 5ª CPI contra exploração infantil

"Essa iniciativa partiu após a repercussão do filme O Som da Liberdade", disse Rodolfo."Como presidente da Comissão da Infância, Adolescência e Família, me debrucei sob os números do Brasil. É assustador."

Em setembro, dezenas de deputados bolsonaristas foram a uma sala de cinema em Brasília para acompanhar a pré-estreia do filme no Brasil. Rodolfo planejou uma iniciativa em três frentes: a criação da CPI, a votação de um projeto de lei que torna o tráfico infantil crime hediondo e uma carta de compromisso que será apresentada aos governadores para firmar o compromisso de combater a prática.

Segundo o parlamentar, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se comprometeu a instaurar a CPI no próximo ano. Anteriormente o Legislativo federal tratou de outras quatro comissões no campo. Em 2003, foi aberta uma CPI mista para abordar o tema, que analisou cerca de 800 denúncias em quase um ano. O relatório final pediu o indiciamento de mais de 250 pessoas, entre empresários, líderes religiosos e políticos.

Em 2008, o Senado instaurou a CPI da Pedofilia, que durou dois anos e nove meses. Pelos trabalhos dela foram apresentados 14 projetos de lei, alguns incorporados à legislação brasileira. Já em 2012, a Câmara criou a CPI da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O relatório final, apresentado dois anos depois, pediu o indiciamento de 33 pessoas e fez propostas de projetos de lei.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VEJA: Supremo dos EUA avalia se autoridades podem bloquear críticos nas redesJuízes passaram três horas argumentando sobre relação entre postura dos servidores e liberdade de expressão

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Lula diz a deputados que não cortará uma vírgula do Orçamento de 2024Argumento do governo a parlamentares é que mudança da meta não permitirá abertura de novos gastos

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Lula diz a deputados querer intensificar viagens pelo país antes do 1º turno de 2024Presidente também falou que vai convidar os parlamentares para as agendas pelo Brasil

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

REVISTAISTOE: Lula diz a deputados que não cortará uma vírgula do Orçamento de 2024O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu deputados da base aliada no Palácio do Planalto nesta terça-feira, 31, e defendeu a manutenção da previsão de

Fonte: RevistaISTOE | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Projetos de arrecadação perdem força no Congresso com possível mudança na meta fiscal, avaliam deputadosDeclaração de Lula sobre não alcançar o déficit zero repercute entre parlamentares

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Piada, cumprimento individual e pedido de ajuda: a reunião de Lula com deputadosO petista recebeu cerca de 40 deputados para falar de projetos prioritário, com foco maior na pauta econômica

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕