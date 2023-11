Deputados dos EUA podem votar nesta quarta-feira em processo de expulsão de George Santos, legislador de origem brasileira

O item está na pauta dos deputados, mas há uma movimentação para adiar a votação até o dia 17 de novembro, quando o comitê de ética da Câmara deverá fazer uma recomendação sobre o caso. Na história dos EUA, cinco deputados foram expulsos pelos colegas da Câmara, e três deles perderam o mandato por terem combatido os EUA na Guerra Civil do país, entre 1861 e 1865. Caso Santos seja expulso, ele será o primeiro a deixar a Câmara antes mesmo de uma condenação judicial --por enquanto, ele foi acusado, mas ainda não há nenhuma decisão da Justiça.

George Santos inventou diversas histórias durante a sua campanha eleitoral, em 2020. No fim do mês passado, ele foi formalmente acusado na Justiça de 23 crimes. Entre essas acusações, estão as seguintes:

Santos afirma que é inocente. Esse é o segundo processo criminal que Santos enfrenta na Justiça dos EUA. Em maio, ele foi acusado de fraude e lavagem de dinheiro. Ele pagou uma fiança US$ 500 mil para não ser preso enquanto aguarda a tramitação do processo.

Na Câmara, foi Anthony D'Esposito, um colega de partido de Santos, que apresentou, na última quinta-feira, uma proposta para expulsar Santos do Congresso. "George Santos não está apto a servir a seus eleitores como deputado dos Estados Unidos", disse o D'Esposito.

