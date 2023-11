Deputados bolsonaristas pedem ao STF investigação contra Janones por suposta fake news

Para isso, admite, inventou estar em posse de materiais bombásticos do celular do ex-ministro Gustavo Bebianno, morto em março de 2020 e à época desafeto de Bolsonaro. A meta de Janones era abalar emocionalmente o rival de Lula (PT).

