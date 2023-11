Deputados aprovam criação da bancada negra na Casa, que terá representante no colégio de líderes

A nomeação do representante da bancada negra deve ocorrer no dia 20 de novembro, data em que se comemora a Consciência Negra. No dia seguinte, o novo líder participará da primeira reunião com o presidente da Câmara,

Aliados apostam no nome de Damião para ser o primeiro representante do grupo. A liderança será renovada todo ano, no dia 20 de novembro.

Deputados aprovam criação da Bancada Negra na Câmara
O texto inclui no regimento da Casa o direito ao uso da palavra a um integrante da bancada negra durante o período destinado às comunicações

Câmara cria Bancada Negra com direito a voto em reuniões de líderes
Deputados veem a oportunidade de avançar com pautas ligadas à população negra

