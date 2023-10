Deputados acionam o MEC e o Inep após relatos sobre distância de locais de prova do Enem

Deputados da Bancada da Educação acionaram o Ministério da Educação e o Inep para cobrar informações sobre as medidas tomadas a respeito dos endereços de realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Desde que o Inep divulgou os locais de prova, muitos estudantes reclamaram da distância até os endereços anunciados. O exame será realizado em 5 e 12 de novembro.

O requerimento de informações, assinado por Tabata Amaral (PSB-SP) e por outros nove deputados da bancada, exige detalhes sobre a dimensão do problema e as ações do MEC e do Inep.

