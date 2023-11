Deputado Zé Trovão tem medida protetiva concedida à ex-noiva após acusação de agressão

A Justiça do Distrito Federal concedeu medida protetiva à ex-noiva do deputado federal por Santa Catarina Zé Trovão (PL) após ela relatar ter sido vítima de agressão. Conforme o relato, o caso aconteceu em um apartamento em Brasília, no domingo (19). O parlamentar se manifestou por nota assinada pela defesa e negou violência contra a ex-noiva. Também lamentou a situação (leia abaixo).





