Deputado solicita criação de comissão para acompanhar negociações sobre as barcas

) solicitou à Alerj, na semana passada, a constituição de uma comissão especial para tratar do processo de transição de gestão e das mudanças no sistema de transporte aquaviário. O grupo, caso aprovado, será composto por cinco membros e terá prazo de até 120 dias para a conclusão de seus trabalhos, podendo ser prorrogado por mais três meses.

Segundo Serafini, sem acesso aos documentos e estudos que comprovam toda a argumentação apresentada, não há segurança sobre os rumos do setor. — Já enviamos diversos ofícios cobrando o governo sobre a apresentação desse documento. Só assim vamos poder propor outras alternativas de modelagem e garantir que as reivindicações dos usuários sejam incorporadas à nova concessão. Se o fluxo de movimentação está baixo, queremos saber se isso é algo que pode ser revertido ou se faz parte de uma nova dinâmica de deslocamento.

A CCR Barcas informa que o governo do estado, segundo o termo de acordo, tem até o dia 11 de novembro para se posicionar formalmente em relação à permanência da concessionária na prestação do serviço no período complementar adicional, ou seja até fevereiro de 2025. headtopics.com

