Deputado que ‘fez o L’ e foi expulso do PL de Bolsonaro se filia ao MDB

Na ocasião, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, justificou a expulsão de Yuri por 'não comungar dos ideais do partido'.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CARTACAPITAL: Deputado expulso do PL após ‘fazer o L’ se filia ao MDBYuri do Paredão foi punido por 'não comungar dos ideais do partido' que abriga Jair Bolsonaro

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: Fez errado, devia ter vendido aqui, diz Valdemar sobre joias de BolsonaroPresidente do PL diz que Bolsonaro não tinha a “intenção de fazer alguma coisa errada”.

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Deputado pede audiência ao Ministério da Justiça para falar sobre execuções de políticos em QueimadosBairro onde crime ocorreu tem áreas com histórico de confronto entre milicianos e traficantes

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

REVISTAISTOE: Deputado Amorim provoca Governo Castro e leva o trocoA falta de bom senso na política em momentos cruciais para o Estado faz alguns mandatários do Rio de Janeiro cavarem a própria cova na política.

Fonte: RevistaISTOE | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Deputado diz que Congresso deve derrubar qualquer resolução do BC que limite parcelamento sem jurosDeputado diz que Congresso deve derrubar qualquer resolução do BC que limite parcelamento sem juros

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: PGR abre apuração sobre violência política após parlamentar petista ser chamada de 'louca' por deputadoEm maio, Dandara (PT-MG) falava sobre a investigação da PF contra Bolsonaro quando foi interrompida por Reinhold Stephanes (PSD-PR)

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕