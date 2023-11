Deputado pede ao STF para visitar Silvinei Vasques na prisão, Moraes consulta ex-PRF e...

O deputado federal Rafael Pezenti (MDB-SC) pediu ao ministro Alexandre de Moraes para visitar Silvinei Vasques na prisão.

O parlamentar disse querer se certificar de que o ex-diretor da PRF está sendo bem cuidado após mais de dois meses na cadeia.Mas Moraes decidiu perguntar ao preso se aceitava a visita. O ministro justificou que, no passado, o vereador Armando Fontoura reclamou ter ficado constrangido ao ser visitado pelo senador Magno Malta no presídio.CPI do Golpe

