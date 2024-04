O deputado federal Chiquinho Brazão é apontado como um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e seu motorista. Toda a cautela é pouca. Os senadores e deputados engolem em seco. Temem uma reação negativa da sociedade caso venham a estrilar no sentido de haver o ministro Alexandre de Moraes cassado a imunidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição.

O artigo diz o seguinte, no seu parágrafo primeiro:"Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável". Qualquer protesto quanto a ter ocorrido violação à imunidade, na avaliação dos congressistas, seria prejudicial à imagem do Legislativo. Isso, frise-se, no momento em são apontados, depois de seis longos anos, os mandantes do assassinato de Marielle Franco. O corporativismo favorece o deputado federal Chiquinho Brazão, preso preventivamente por decisão de Morae

