Deputado expulso do PL após ‘fazer o L’ se filia ao MDB

View this post on Instagram A post shared by Yury Do Paredão (@yurydoparedao) Alvo de críticas de bolsonaristas, Yury já havia desagradado dirigentes do PL ao participar de uma agenda com Lula em Juazeiro do Norte, seu berço político. Em julho, o parlamentar foi comunicado de sua expulsão do PL pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. Desde o início do mandato, Yuri do Paredão tem feito acenos ao governo Lula.

