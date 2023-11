Deputado cobra esclarecimentos sobre condições do Provão Paulista

O deputado estadual Emidio de Souza (PT-SP) encaminhou um ofício ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e ao secretário de Educação, Renato Feder, cobrando esclarecimentos sobre as condições oferecidas aos estudantes para a realização do Provão Paulista, avaliação criada neste ano como uma alternativa para ingresso nas instituições de ensino superior do estado.

No documento, o petista questiona as dificuldades impostas à maioria dos alunos do Instituto Federal de São Paulo, que terão de se deslocar para a capital se quiserem realizar a prova, entre o fim de novembro e o início de dezembro. A instituição possui 41 campus espalhados pelo estado, mas apenas três na capital, onde o exame será aplicado. Alunos de campus como Ilha Solteira, Votuporanga, São José do Rio Preto e Presidente Prudente, por exemplo, terão de fazer um deslocamento superior a 500 quilômetro





