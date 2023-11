Deputado brasileiro diz que meta fiscal de déficit zero em 2024 é de 'difícil execução'

O deputado federal Danilo Forte (União-CE), relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias no Congresso, disse nesta terça-feira 21, em Brasília, que a meta fiscal de déficit zero em 2024 é de 'difícil execução' e que estuda o embasamento legal para a instituição de um piso de gastos. A declaração ocorre após o governo decidir que não sugeriria ao Congresso Nacional uma flexibilização na meta fiscal para uma tolerância de 0,5% do Produto Interno Bruto.

Defendido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o déficit zero significaria que o saldo entre as despesas e as receitas do governo estaria equilibrado. O petista aposta na aprovação de projetos que aumentam a arrecadação de impostos para evitar que as contas do governo fiquem no negativo. No entanto, a declaração de que o governo terá dificuldade de alcançar essa meta indica que, no ano que vem, as despesas públicas serão maiores que as receitas. Parte dos aliados do presidente Lula (PT) discorda de Haddad e defende essa possibilidade, para autorizar que o governo promova mais gastos sociai





