Deputada estadual Lucinha se encontrou 15 vezes com membro de milícia no Rio de Janeiro

A deputada estadual Lucinha (PSD), considerada 'madrinha' da maior milícia do estado do Rio de Janeiro, se encontrou 15 vezes com Domício Barbosa de Souza, vulgo Dom, um dos homens de confiança de Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho, ao longo do ano de 2021. A informação consta na investigação da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público do Rio (MPRJ). Ainda segundo os investigadores, em um dos encontros o chefe da milícia também esteve presente.

A ligação próxima entre a deputada e os milicianos foi descoberta após a apreensão do celular do criminoso Rodrigo dos Santos, o Latrell, em 2022. Prints de mensagens supostamente trocadas entre a parlamentar e Dom apontam que Lucinha tinha uma relação próxima com eles. As mensagens também mostram que a assessora da deputada estadual, Ariane de Afonso Lima, também se envolveu no esquem





