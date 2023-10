Deputada acusa IA de 'racismo algorítmico' por desenho de mulher negra armada em favela

Nova trend da internet, muitos internautas estão usando a inteligência artificial da Microsoft para criar imagens no estilo dos desenhos da Pixar. A deputada estadual(PSOL), do Rio de Janeiro, compartilhou em suas redes sociais que também fez uso do programa, relatando "racismo algorítmico".

Na publicação, a deputada diz que a descrição foi de “uma mulher negra, de cabelos afro, com roupas de estampa africana num cenário de favela”, no entanto, a IA gerou a imagem de uma mulher negra com uma arma.

Presidente da CPI do Reconhecimento Fotográfico, a deputada destacou que observa “o quanto pessoas negras podem ser vitimadas por mecanismos, como o reconhecimento facial, mesmo sendo inocentes”. Segunda ela, o imaginário de violência nas favelas, também presente nas IAs, coloca pessoas negras em risco. headtopics.com

No Instagram, Renata Souza afirma que está analisando as medidas cabíveis de encaminhamento de denúncia e que entrará em contato com a direção da empresa responsável pelo Microsoft Bing.Crianças

