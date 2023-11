Depois de entrevero público, Lula deve “afagar” Haddad nos próximos dias

Segundo ele, Haddad “não está isolado porque tem apoio do Lula em geral”, mas afirma que a força de Haddad gera ciumeira entre colegas de Esplanada dos Ministérios. A possibilidade de o entrevero público ser jogada combinada, porém, “não tem a menor hipótese”.

A fonte ressaltou, contudo, a ansiedade de todos no governo para jogar a real com o mercado. "Está cada vez mais evidente que o déficit zero em 2024 é impossível e todo mundo fica ansioso para anunciar 'a verdade', inclusive o próprio presidente", avalia.

