Depois de 26 dias de conflito, mais de 400 pessoas deixam a Faixa de Gaza pela fronteira com o Egito

Nesse primeiro grupo, não havia brasileiros. Alguns eram funcionários de organizações humanitárias, como Médicos Sem Fronteiras e Cruz Vermelha; 76 feridos também foram liberados para receber tratamento no Egito. Um hospital de campanha foi montado a 15 km de Gaza.O acordo foi mediado pelo Catar. Egito e Israel aprovaram a lista das pessoas autorizadas. O objetivo é remover pelo menos 7,5 mil pessoas com outras nacionalidades nos próximos dias.

"Ficamos aqui sem nenhum parâmetro de vida. Sem água, sem comida, sem abrigo, sem nada", ele disse. Nesta quarta-feira (1º), uma nova explosão atingiu o campo de refugiados de Jabalia, no norte de Gaza — Foto: JN

Nesta terça, bombardeios e uma incursão por terra de Israel destruíram instalações do Hamas no acampamento. O chefe do grupo terrorista Hamas disse, nesta quarta-feira (1º), que os reféns israelenses mantidos na sitiada Faixa de Gaza estão sujeitos à mesma “morte e destruição” que os palestinos enfrentam.

