Departamento de sócios do Boca Juniors divulga cartilha para final

O documento descreve aos argentinos o que acontecerá caso alguém realizar manifestações racistas ou xenofóbicas em território brasileiro. Além disso, a cartilha deixa claro para que evitem"problemas graves"

aos torcedores, além de informar aos argentinos que todos devem usar entradas compradas por canais oficiais, além da sugestão de ser feito um seguro viagem. O documento, por fim, traz o endereço e o telefone do consulado da Argentina, sediado na Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. De acordo com a imprensa do país vizinho, é esperado cerca de 100 mil argentinos ao todo no Brasil para a final da Libertadores.

