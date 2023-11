Dengue: subtipo desaparecido há 15 anos é identificado em SP e aumenta o risco de epidemia da doença no Brasil

Quatro casos de dengue causados pelo sorotipo 3 foram identificados em São Paulo. Todos os diagnósticos ocorreram em Votuporanga, a 520 quilômetros da capital paulista. As pacientes estão sendo monitoradas pelo serviço de saúde municipal.





