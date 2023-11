Demitida do Esporte, Ana Moser ganha novo cargo no governo e vai integrar conselho do Sesc

A nomeação de Moser e a dispensa de Lupi foram publicadas na terça-feira (31) no "Diário Oficial da União". Até R$ 28.620 de remuneração No Sesc, Ana Moser receberá R$ 4.770 por cada reunião do conselho que participar. Segundo o Sesc, o Conselho Fiscal pode se reunir até seis vezes por mês, o que pode totalizar R$ 28.620 mensais de remuneração.O Conselho Fiscal do Sesc é responsável por fiscalizar e examinar a prestação de contas da entidade.

Troca no Esporte Ana Moser foi demitida em setembro do comando do ministério pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula colocou no lugar o deputado André Fufuca (PP-MA) nos Esportes. O movimento foi feito para trazer o Centrão para o governo.

A agora ex-ministra do Esporte, Ana Moser, divulgou nota após ser demitida em que disse ver com "tristeza" e "consternação" a interrupção de uma "política pública inclusiva" no Ministério dos Esportes.

"Esta gestão vê com tristeza e consternação a interrupção temporária de uma política pública de esporte inclusiva, democrática e igualitária no governo federal, mas entende que este caminho apenas começou a ser trilhado", afirmou a ex-ministra à época.

"Durante a conversa, Ana Moser lamentou que as promessas de campanha, de um esporte para toda a nação, tenham tido tão pouco tempo para que se desenvolvessem na retomada da gestão do Ministério do Esporte voltada para a implementação de uma política que efetivasse o direito social à prática esportiva", continuou a nota.

