Demissão de cofundador da OpenAI provoca surpresa e caos

O acordo "em princípio" envolve a nomeação de novos membros para o conselho, acrescentou a companhia. A demissão de Altman — que cofundou a OpenAI e é considerado por muitos como "o porta-voz da Inteligência Artificial" — ocorreu repentinamente na última sexta-feira (17/11), provocando surpresa e caos."Eu amo a OpenAI, e tudo o que tenho feito nos últimos dias foi para manter esta equipe e sua missão unidas", acrescentou ele.

Na semana passada, o conselho da empresa decidiu remover Altman do cargo, o que levou à renúncia do cofundador Greg Brockman. A decisão foi tomada por três membros do conselho que não são funcionários — Adam D'Angelo, Tasha McCauley e Helen Toner — e por um terceiro cofundador, Ilya Sutskever, cientista-chefe da empresa. Mas, nesta segunda-feira (20/11), Sutskever pediu desculpas no X e assinou a carta dos funcionários pedindo ao conselho que revertesse a decisã





