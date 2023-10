Delegados, agentes e peritos da PF pressionam Flávio Dino

Alvo constante da oposição e do fogo amigo no PT, Flávio Dino passou a enfrentar um novo problema, mas desta vez internamente no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Delegados, agentes e peritos da PF passaram a pressioná-lo a convencer Lula a tirar do papel a reestruturação na carreira, pedida há uma década. Um primeiro ato da pressão ocorreu na frente da sede da PF, na última quinta-feira. O segundo está previsto para o Salão Verde da Câmara dos Deputados, em 8 de novembro. Mas, se nenhum surtir efeito, o terceiro e último será na frente do Ministério da Justiça.

