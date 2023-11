Delegado brasileiro é candidato a secretário-geral da Interpol

O delegado de Polícia Federal (PF) Valdecy Urquiza, diretor de cooperação internacional e vice-presidente da Interpol nas Américas, defende que é o momento de a chefia da organização de polícias internacionais ser de um investigador que não seja da Europa ou da América do Norte. “A organização completa 100 anos e sempre os mesmos cinco países dirigiram a organização. Quatro da Europa e um da América do Norte.

Nós entendemos que é o momento de trazer um pouco mais de diversidade, de outras regiões do globo para contribuir na organização”, disse em entrevista à CNN. O Brasil lançou em setembro a candidatura oficial de Urquiza para secretário-geral da Interpol, que é, na prática, quem comanda a instituição. É a primeira vez que um nome brasileiro é posto na eleição. E o processo é longo. “É uma candidatura que vem sendo trabalhada pelo Ministério de Relações Exteriores e pelo Ministério da Justiça, além da PF. É um processo longo porque a decisão final em relação ao escolhido é decidida somente no final do ano que vem, durante a assembleia da Interpo





