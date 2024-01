Definindo metas alcançáveis para o novo ano

O início de um novo ano é um momento para fazer mudanças e tomar decisões para melhorar sua saúde e bem-estar. Com a chegada de mais um novo ano, você talvez esteja refletindo sobre o que gostaria de alcançar e que tipo de pessoa deseja ser nos próximos 12 meses. Mas embora cerca de um terço de nós planeje definir metas para nós mesmos em 2024, cumpri-las é outra questão. Nos últimos anos, pesquisas revelaram que entre 17% e 45% de nós abandonamos essas tentativas já no primeiro mês.

E a maioria das pessoas desiste de suas resoluções no meio do ano, de acordo com um estudo. (Ainda que, se considerarmos uma sondagem recente do YouGov, os americanos foram um pouco melhores no cumprimento de suas resoluções no ano passado, com apenas 16% das pessoas desistindo antes do final do ano.) Em vez disso, há algumas evidências de que talvez seja melhor definir metas que sejam mais alcançáveis





