Defesa de brasileiro condenado por estupro na Itália recorre ao STF para soltura

A defesa de um brasileiro condenado por estupro na Itália recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) alegando que ele está preso 'ilegalmente' e solicitou que seja solto até que um recurso seja analisado. Os advogados recorreram de uma decisão do ministro que determinou que ele tem que cumprir no Brasil uma pena de nove anos de prisão a qual foi condenado na Itália, por estupro.

Agora, a defesa quer que a decisão do ministro seja analisada em um órgão colegiado, de preferência pelo plenário do STF, 'pelo ineditismo do caso e sua relevância'. Os advogados afirmam que deve ser aplicado o entendimento do STF de que a prisão só deve ocorrer quando esgotarem todos os recursos

