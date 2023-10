Defensorias e MPF pedem indenização de R$ 100 milhões por danos causados em operações da PRF

Rio - O Ministério Público Federal (MPF) e as defensorias públicas do Rio de Janeiro (DPRJ) e da União (DPU) pediram, nesta sexta-feira (27), à Justiça Federal indenização de R$ 100 milhões a serem pagos pela União por danos morais gerados pela violação de direitos humanos durante operações com a participação da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Outra ação, a ser impetrada pelas defensorias do Rio e da União, pedirá indenização e pensão à família do estudante e entregador de lanches Lorenzo Palhinhas, de 14 anos, que morreu durante operação da PRF no complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, há exatamente um ano. Segundo as investigações, o adolescente de 14 anos era motoboy e fazia entregas quando foi atingido por um tiro de fuzil.

