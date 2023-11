Deep Voice: 7 dicas para proteger sua família de golpes com voz clonada

Essas são as melhores formas de saber se o pedido é real ou se trata de um golpe.Ao receber uma ligação suspeita, mantenha a calma e tente confirmar a veracidade da informação.3. Redobre a atençãoO golpe da Deep Voice envolve pedidos de dinheiro, por isso é importante manter a calma e não agir por impulso.O que o golpista quer é fazer com que você haja por impulso.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANCE!: Pan 2023: confira as medalhas do Brasil no dia 31/10O décimo-primeiro dia no Pan-Americano de Santiago foi recheado para o Brasil.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Pan 2023: confira as medalhas do Brasil no dia 30/10O décimo dia no Pan-Americano de Santiago foi recheado para o Brasil. Nesta segunda-feira (30), os atletas brasileiros subiram 10 vezes no pódio.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Enem 2023: confira 3 dicas simples para manter a calma durante a provaExame Nacional do Ensino Médio está marcado para ocorrer nos dias 5 e 12 de novembro em todo o Brasil

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Família de Silvio Santos expõe golpe envolvendo apresentador: 'Deep Fake'Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

TEC_MUNDO: Halloween: 6 filmes de terror em alta para assistir no HBO MaxNeste Halloween, confira 6 opções de filmes de terror aterrorizantes para assistir no HBO Max!

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Robô aspirador volta a ficar em oferta na AmazonConfira nossa curadoria com os modelos que estão pelos melhores preços

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕