Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 75 anos

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, o documento mais relevante que a humanidade já produziu, completa 75 anos de sua proclamação pela Assembleia Geral das Nações Unidas neste domingo (10). Para além do fato de que seu cumprimento depende não raro, da cor de pele, classe social, gênero e identidade, há também o problema de que muita gente continua sendo enganada sobre o que são esses direitos e a quem eles servem.

Por exemplo, há um naco de brasileiros que acredita que"direitos humanos" são um grupo de pessoas que resolvem defender bandidos. Ou que ?direitos humanos? são uma coisa de"comunista", ignorando que o texto teve forte influência das democracias liberais e defende até a propriedade privada. O que são direitos humanos, afinal? Grosso modo, é aquele pacote básico de dignidade que você deve ter acesso simplesmente por ter nascid





