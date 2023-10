Declarações de Lula sobre dívida pública ressuscitaram temor do mercado, dizem economistas

As declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira (27), de que o governo não deve conseguir cumprir a meta de zerar o déficit primário das contas públicas em 2024, reacendeu um temor do mercado referente ao futuro fiscal do país. Economistas consultados pela CNN disseram que as afirmações do presidente causaram um mau-humor nos analistas que estavam focados em outras questões econômicas no momento.

" Neste sentido, Pizzani diz ser difícil projetar um cenário que tenha apenas como base o crescimento orgânico da economia como o principal responsável pela equalização das contas públicas em 2024, forçando, substancialmente, a necessidade de aprovação das medidas de base fiscal que estão sendo discutidas nesse momento no Congresso Nacional.

