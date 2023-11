Declarações de Lula podem mexer com a Selic, dizem banqueiros

Para banqueiros, Lula (foto) acabou com a possibilidade de continuidade de queda dos juros; Banco Central define esta semana em nova reunião do Comitê de Política Monetária. , que andava de lado, passou a cair, enquanto o dólar trocou de sinal e começou a subir. No mercado futuro de, as taxas para operações com vencimento no início de 2024 também foram reajustadas.

E o que Lula disse? Afirmou que, dificilmente, o governo conseguirá cumprir a meta de déficit primário zero em 2024. E mais: acusou o mercado de ser “ganancioso” por cobrar metas que não podem ser cumpridas, que tem gasto saliva e energia para se proteger do “fogo amigo” dentro do governo e defender maior equilíbrio das contas públicas.

Para outro banqueiro, isso “quer dizer mais juros, menos crescimento, investimento, produtividade e renda”. Ele se refere ao fato de o déficit fiscal impactar de forma negativa na economia brasileira, levando a um aumento da dívida pública, inflação e desvalorização da moeda. O governo pode ser forçado, assim, a aumentar os impostos ou reduzir os gastos em áreas importantes para tentar equilibrar o Orçamento. headtopics.com

A dúvida fica mesmo em relação ao resultado da reunião de dezembro (dias 12 e 13), a última do ano.

Relator da LDO diz estar à disposição do governo Lula para discutir nova meta fiscalDanilo Forte disse que declarações do presidente causam constrangimento ao ministro Fernando Haddad Consulte Mais informação ⮕

Para Gleisi, Lula protegeu Haddad ao admitir que ‘dificilmente’ cumprirá meta de déficit zeroDeclarações de Lula causaram incerteza no mercado na sexta-feira, 27. Na próxima semana, Copom se reunirá para decidir sobre taxa de juros Consulte Mais informação ⮕

“Mudar a meta fiscal agora seria caixão e vela preta”Economista Felipe Salto comenta declarações do presidente Lula de que o rombo fiscal não precisa ser zerado no próximo ano Consulte Mais informação ⮕

'Sem drama': Gleisi diz que Lula protegeu Haddad ao prever descumprimento da meta fiscal'Sem drama': Gleisi diz que Lula protegeu Haddad ao prever descumprimento da meta fiscal Consulte Mais informação ⮕

A solução virtual de Lula para evitar constrangimentosA solução virtual de Lula para evitar constrangimentos Consulte Mais informação ⮕

Número de reclamações recebidas pela administração federal cresce 35,8% sob LulaNúmero de reclamações recebidas pela administração federal cresce 35,8% sob Lula Consulte Mais informação ⮕