Decisão do Tribunal Superior da Europa sobre exclusividade de Uefa e Fifa

Foi isso o que determinou a decisão do Tribunal Superior da Europa, anunciada nesta quinta-feira (21), contendo a orientação de que o Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.Sobre o que trata a decisão do Tribunal? A decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia trata sobre a exclusividade de Uefa e Fifa em organizar competições de futebol profissional. Neste caso, especificamente a Europa.

A decisão do Tribunal determinou que as regras da Fifa e da Uefa, que exigem que as novas competições de futebol sejam sujeitas aos órgãos são “contrárias à legislação da União Europeia”. “As regras da Fifa e da Uefa que sujeitam novos projetos de futebol interclubes à aprovação prévia, e que proíbem clubes e jogadores de jogar nessas competições, são ilegais”, afirmou o Tribunal. “Não existe um quadro para as regras da Fifa e da Uefa que garanta que sejam transparentes, objetivas, não discriminatórias e proporcionais





Mundo ESPN » / 🏆 31. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Presidente do Superior Tribunal Militar afirma que Forças Armadas não estão blindadas contra facções criminosas'O militar não é um santo. Ele é um ser humano e é corruptível' Em entrevista à BBC News Brasil, Joseli Parente Camelo reflete sobre impactos da proximidade entre Forças Armadas e organizações criminosas: 'Botar o militar no altar não existe Confira:

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Tribunal inclui movimento LGBT na lista de organizações extremistas na RússiaO Tribunal incluiu o movimento LGBT na lista de organizações extremistas, ao lado de críticos do governo e grupos de oposição. O Ministério da Justiça argumentou que o movimento exibiu sinais de uma orientação extremista, incluindo a incitação ao ódio social e religioso.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Tribunal do Vaticano condena cardeal a 5 anos e meio de prisão por fraude financeiraEx-assessor próximo do papa Francisco, o cardeal Becciu é o funcionário de mais alta posição na hierarquia da Igreja Católica a ser julgado pelo Tribunal do Vaticano

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Tribunal de Justiça do Rio revoga decisão que proibia apreensão de adolescentes durante a Operação VerãoO Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) revogou, neste sábado (6), a decisão que proibia a apreensão de adolescentes durante a Operação Verão sem flagrante ou sem mandado. O documento foi assinado pelo desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, presidente do TJRJ.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

STF autoriza quebra de sigilos fiscal, bancário, telefônico e de e-mails de Claudio CastroO Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou a quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e de e-mails do governador do Rio Cláudio Castro, na investigação de fraudes em contratos.

Fonte: jornalnacional - 🏆 24. / 51 Consulte Mais informação »

Presidente do STM afirma que Forças Armadas não estão blindadas contra facções criminosasO presidente do Superior Tribunal Militar (STM), brigadeiro Joseli Parente Camelo, contradiz a ideia de uma identidade militar blindada em entrevista à BBC News Brasil. Ele afirma que as Forças Armadas não estão imunes ao assédio de facções criminosas. O livro de Celso Castro, lançado há 34 anos, explicava a formação dessa identidade no Brasil.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »