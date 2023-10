Dean Phillips anuncia candidatura à Presidência, em mais uma dor de cabeça a Biden nas primárias democratas

Democrata moderado, o deputado Dean Phillips anuncia candidatura à Presidência e deve disputar primárias com Biden — Foto: Getty Images

Com a candidatura anunciada, Phillips deve correr contra o tempo para conseguir incluir seu nome nas cédulas de votação em vários estados que realizam votação antecipada para a escolha dos candidatos. Em Nevada, por exemplo, já não é possível aparecer na cédula eleitoral, a segunda etapa do calendário das primárias.

Julgamento de Bruno Rodrigues e Jeander Braga acontece nesta sexta-feira; eles foram denunciados pelo Ministério Público em julho, pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, estelionato e crimes patrimoniaisAutoridades turcas encontraram 55 kg de cocaína em carro da Embaixada do Brasil na Bulgária ao tentar cruzar a fronteiraBolsonaro ataca parecer da CPI do 8 de Janeiro que pediu seu indiciamento: 'Tão desqualificado quanto a... headtopics.com

Assembleia Geral da ONU aprova resolução que pede cessar-fogo humanitário na guerra entre Israel e Hamas Adversário do Flu na Libertadores, jogador do Boca se torna jogador mais comprado no Football Manager

El congresista Dean Phillips desafía a Biden al lanzarse a las primarias demócratasEl empresario de Minnesota trata de aprovechar la baja popularidad del presidente, pero sus posibilidades son mínimas Consulte Mais informação ⮕

Neto define data para assumir presidência do Corinthians e manda recado à GloboÍdolo do Corinthians, o ex-jogador Neto revelou que pretende assumir a presidência do clube, 2026. No programa 'Donos da Bola', o apresentador afirmou que for mandatário do Alvinegro, a Rede Globo não irá mais transmitir jogos da equipe paulista. Consulte Mais informação ⮕

Crescem as chances de PT manter principal vice-presidência da CaixaPresidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) disse a aliados que não vai se opor a um pedido do presidente Lula (PT) Consulte Mais informação ⮕

Bandeira de Mello não descarta voltar à presidência do Flamengo e detona LandimEx-presidente rubro-negro é o convidado do CNN Esportes S/A de domingo (29), com João Vítor Xavier Consulte Mais informação ⮕

Rita Serrano curte post que critica sua demissão da presidência da Caixa por LulaEla é a terceira mulher demitida pelo petista para dar lugar a um homem e ampliar o espaço do Centrão no governo Consulte Mais informação ⮕

Apesar de troca na presidência da Caixa, centrão aumenta pressão por vice-presidências do bancoGoverno teria feito acordo com o grupo para repassar 12 comandos da instituição, mesmo após substituição de Rita Serrano por indicado de Arthur Lira Consulte Mais informação ⮕