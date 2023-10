De volta aos trilhos! Aposte R$100 e fature R$370 com a vitória do Real Madrid no El Clásico

Chegou o grande dia na Espanha: é rodada de El Clásico! Barcelona e Real Madrid se enfrentam no sábado (28), às 11h15 no Estádio Olímpico Lluís Companys. Com um jogo a menos, o Real Madrid é o 2º colocado, três pontos atrás do líder Girona, e o Barcelona vem logo atrás, com 24. O clássico é importante para as pretensões de titulo de ambas as equipes.

+ Tem promoção exclusiva de boas-vindas pra você! Aposte a partir de R$10 e receba até R$200 de bônus na Lance! Betting+ Tem promoção exclusiva de boas-vindas pra você! Aposte a partir de R$10 e receba até R$200 de bônus na Lance! Betting

A última partida entre Real e Barcelona terminou de forma bem satisfatória para o lado merengue. Com hat-trick de Benzema e gol de Vini Jr, o Real Madrid venceu por 4x0 no Camp Nou e passou adiante na semifinal da Copa do Rei. headtopics.com

Os tempos são outros em Madrid. Sem o astro francês, o Real aposta em Bellingham e grande elenco para repetir a dose e voltar a vencer o rival fora de casa. + Tem promoção exclusiva de boas-vindas pra você! Aposte a partir de R$10 e receba até R$200 de bônus na Lance! Betting

O confronto entre Barcelona e Real Madrid apresenta o retrospecto equilibrado de um dos maiores clássicos do mundo da bola. Os times se enfrentaram 254 vezes na história, com 102 vitórias do Barça e 100 do Real, além de 52 empates. Na última vez que se encontraram, os Merengues atropelaram e venceram por 4x0, pela semifinal da Copa do Rei.Na rodada passada, o Barcelona venceu o Athletic Bilbao por 1x0, enquanto o Real Madrid empatou por 1x1 com o Sevilla. headtopics.com

+ Tem promoção exclusiva de boas-vindas pra você! Aposte a partir de R$10 e receba até R$200 de bônus na Lance! Betting

Consulte Mais informação:

Lance! »

Dicas do Joel Silva: aposte R$100 e leve mais de R$440 em Vasco x Internacional pelo Brasileiro!Setorista do Vasco pelo Lance tem palpites quentes para o duelo desta quinta na Colina! Consulte Mais informação ⮕

Estrelas do deserto! Aposte R$100 e fature R$180 com combinada de Al-Hilal x Al-AhliPara faturar, basta que ambos marquem e o jogo tenha mais de dois gols Consulte Mais informação ⮕

O SENTIMENTO NÃO PARA! Aposte R$100 e ganhe R$540 com Payet e o Vasco contra o InterCraque, o frances pode ser a chave para tirar o Gigante da Colina do sufoco Consulte Mais informação ⮕

Gigantes nordestinos! Aposte R$100 e receba R$510 com duelo entre Ceará x Sport pela Série BNa Lance! Betting, uma combinada em que os dois times marcam, e a partida termine com mais de 3,5 gols, faz as odds subirem. Aproveite! Consulte Mais informação ⮕

PRU! Aposte R$100 e leve mais de R$670 com Richarlison e Tottenham na Premier LeagueVitória do Tottenham e Richarlison abrindo o placar contra o Crystal Palace faz as odds dispararem na Lance! Betting Consulte Mais informação ⮕

Quinta de Liga Europa! Aposte R$100 e fature mais de R$1300 com Lukaku, Salah e PaquetáBola rola a partir das 13h45 na competição continental Consulte Mais informação ⮕