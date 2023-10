De olho no ‘casual sofisticado’, Aramis chega ao Rio dentro do plano de bater R$ 1 bilhão

Fundada há 28 anos com foco em ternos e gravatas, a Aramis vem perseguindo mais recentemente o que o CEO Richard Stad chama de “casual sofisticado”. Mas a cidade brasileira cujo estilo é casual por excelência, como o próprio executivo admite, escapava à sua operação — até agora.Shein vai pagar ICMS para cliente em compras de até US$ 50, diz CEO

A grife de moda masculina abrirá na próxima terça-feira sua primeira loja no Rio, no shopping Rio Design Barra, em um passo que faz parte do plano de Stad para dobrar o faturamento até 2026 — um desafio, diante da crise que pressiona o varejo e favorece a consolidação. Este ano, a Aramis pretende fechar com R$ 600 milhões em receitas e R$ 75 milhões em Ebitda, um indicativo de rentabilidade operacional.

— ‘Timing’ é tudo na vida. Até então, a gente não tinha colocado nossa força no Rio, mas é isso que a gente vai fazer agora. Consideramos que nosso produto está pronto para o Rio — diz à coluna o CEO, cujo pai, o francês Henri Stad, fundou o negócio a partir de uma loja no Shopping Iguatemi em São Paulo. headtopics.com

— O Rio é mais casual por natureza. Por isso, ele será parte importante da nossa expansão a partir de agora. Vamos abrir mais três lojas no Rio no ano que vem. A cidade tem bons shoppings e já estamos avaliando espaços — acrescenta Stad, que assumiu o comando da Aramis em 2014, aos 28 anos, no momento em que a gestora de participações do Bradesco, a 2B Capital, comprou 48% do negócio.

A primeira loja carioca terá 105 metros quadrados e uma área dedicada à Urban Performance, marca própria lançada em 2022 e que usa tecidos esportivos para criar peças para o dia a dia. Ela, aliás, é representativa da guinada casual da Aramis adotada na pandemia, quando a demanda pelo portfólio tradicional da grife foi abalada pelo advento do home office. headtopics.com

