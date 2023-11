De biquíni, Anitta mostra o bumbum redondinho e ganha elogios

Rio - Anitta, de 30 anos, deu um show de beleza e boa forma em cliques compartilhados no Instagram, neste domingo. De boné, blusa branca e a parte debaixo do biquíni, a Poderosa sensualizou para as fotos e exibiu as curvas perfeitas. O bumbum redondinho da cantora chamou a atenção dos internautas. fotogaleria 'Sempre culpe a astrologia', escreveu ela na legenda. Os fãs de Anitta não economizaram nos elogios.

'Ela sabe que é a maior gostosa do Brasil', reagiu outro. 'Maravilhosa', disse uma terceira pessoa. Durante a madrugada de domingo, Anitta fez uma participação especial na festa 'Aviões Fantasy - O Halloween', promovida pelo cantor Xand Avião, na Arena Castelão, no Ceará. Anitta entrou no palco ao lado de Xand por volta das 5h e animou o público com hits como 'Macetar', 'Envolver' e 'Sua Cara'.

