De atração turística a propaganda nazista: a história dos dirigíveis no Brasil

No dia 22 de maio de 1930, o governador de Pernambuco, Estácio Coimbra, decretou feriado municipal. Naquela quinta-feira, cerca de 15 mil pessoas correram até o Campo do Jiquiá, na Zona Oeste do Recife, para assistir à chegada do LZ 127 Graf Zeppelin – o nome da aeronave era uma homenagem a Ferdinand Adolf August Heinrich Graf von Zeppelin (1838-1917), o Conde Zeppelin.

Durante o pouso, os tripulantes esqueceram de colocar a bandeira com os procedimentos da atracação. Resultado: os soldados do Exército, responsáveis por segurar as cordas lançadas pelo dirigível, não sabiam o que fazer.

A torre de atracação no Recife foi restaurada em 2013 pelo artista plástico Jobson Figueiredo. Já o hangar na Base Aérea de Santa Cruz, no Rio, foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e, atualmente, é propriedade da Força Aérea Brasileira (FAB).

Quem não gostou nem um pouco do nome (“zepelim de chumbo”, em livre tradução) foi Eva von Zeppelin, a neta do Conde Zeppelin. Menos ainda da capa do primeiro álbum do Led Zeppelin, lançado em 1969, que reproduzia o exato momento da explosão do dirigível Hindenburg, em 1937.

No Brasil, a UFA inaugurou duas salas de cinema: UFA-Palácio, em São Paulo, no dia 13 de novembro de 1936, depois rebatizada de Art-Palácio, e Art-Palácio, no Recife, no dia 10 de março de 1940. Os dois cinemas foram projetados pelo arquiteto brasileiro Rino Levi (1901-1965).

Entre outras proezas, deu a volta ao mundo em 1929 – a viagem, de 21 dias, foi patrocinada pelo magnata William Randolph Hearst (1863-1951) – e levou cientistas até o Ártico em 1931. Podia alcançar a velocidade de 128 km/h e transportar até 40 passageiros.

