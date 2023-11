David Luiz rejeita rescisão amigável, propostas e decide seguir no Flamengo em 2024

Rio - Apesar de não fazer parte dos planos do Flamengo para 2024, o zagueiro David Luiz, de 36 anos, deverá continuar no elenco. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o veterano rejeitou propostas do futebol turco e saudita para seguir no clube carioca no ano que vem.

Além disso, o defensor não deseja aceitar qualquer oferta de rescisão amigável por parte do Flamengo. David Luiz teve seu contrato renovado automaticamente até o fim do ano que vem, após cumprir a meta de 20 jogos na temporada. Ele entrou em campo em 39 partidas neste ano. O zagueiro acredita que poderá ser útil como Tite na próxima temporada.

